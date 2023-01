Fazendense entra em 2023 a perder. Benfica do Ribatejo vence em Paço dos Negros

O Fazendense entrou a perder em 2023. A equipa de Fazendas de Almeirim foi derrotada por 3-2 na deslocação ao terreno do Salvaterrense e perdeu assim a oportunidade de subir à liderança do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

Os charnecos começaram a perder na partida aos 21′, mas rápido repuseram a igualdade no marcador através de Tiago Mateus (1-1, aos 24′). O adversário voltou a colocar à frente do marcador ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, o Fazendense voltou a repor a igualdade no marcador através de Cláudio Tipote (47′). A igualdade seria desfeita com o hat-trick de António Pereira, que foi o homem da partida e valeu ao Salvaterrense os três pontos.

Com este resultado, o Fazendense é 3º classificado na tabela da competição, apenas a dois do líder U. Tomar.

Na segunda divisão distrital, o início do novo ano fica marcado pelo dérbi entre Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros. O Benfica deslocou-se ao terreno dos pacenses e venceu a partida por 1-2. Com este resultado, o Benfica do Ribatejo é 5º com 18 pontos somados, o Paço dos Negros é 9º com 11 pontos somados. O União de Almeirim folgou nesta jornada mas segue na 6ª posição com 15 pontos conquistados.