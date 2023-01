Conde Vimioso é o Vinho do Ano no Grande Prémio Escolha da Imprensa 2022

Conde Vimioso Regional Tejo Reserva 2018 foi eleito “Vinho do Ano” , no passado mês de dezembro, no Grande Prémio Escolha da Imprensa 2022, organizado pela Grandes Escolhas, destacando-se entre centenas de vinhos das várias regiões nacionais, avaliados por um júri constituído por cerca de 40 críticos e jornalistas, sommeliers, compradores profissionais e bloggers especializados.

De cor granada profunda, Conde Vimioso Regional Tejo Reserva 2018 é um vinho que revela mineralidade e aromas de ameixas, amoras pretas e especiarias. Na boca apresenta-se macio, com taninos robustos e complexos, que lhe conferem grande potencial de envelhecimento. Os frutos vermelhos fundem-se com a estrutura e a frescura, numa combinação de grande elegância que termina com persistentes notas de fruta preta.

“A marca Conde Vimioso tem um percurso com mais de 20 anos a afirmar o prestígio dos vinhos da Falua. Naturalmente, a distinção enquanto Vinho do Ano num concurso tão respeitado e especial como a Escolha da Imprensa transmite-nos uma confiança e uma responsabilidade que alavancam a ambição de chegarmos mais longe na afirmação de vinhos de qualidade da nossa Região”, destaca Antonina Barbosa, enóloga da Falua.

O Conde Vimioso Regional Tejo Reserva 2018, com uma produção de 30 mil garrafas, está disponível pelo PVP recomendado de 14,99 euros.

O concurso Escolha da Imprensa reúne uma selecção de convidados representativa dos órgãos de comunicação social nacionais – da imprensa escrita à rádio, televisão, plataformas electrónicas e redes sociais – para provarem uma amostra significativa do melhor que se faz na produção de vinhos em Portugal.