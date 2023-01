Corta-mato escolar reúne mais de 250 atletas no Parque da Zona Norte

O Parque Urbano da Zona Norte acolheu a prova de corta-mato escolar que contou com a participação de 253 alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim.

Os seis primeiros classificados em cada escalão etário/sexo, irão representar o Agrupamento de Escolas de Almeirim na Fase Distrital do Desporto Escolar.

Veja aqui as classificações:

Escalão- Infantil A Masculino

1º Moisés Lopes

2º Simão Graça

3º Bernardo Envangelista

4º Augusto Centeio

5º Afonso Silva

6º Ivo Martins

Escalão- Infantil A Feminino

1º Inês Russo

2º Beatriz Silva

3º Gabriela Neves

4º Maria Martinho Borrego

5º Maria Inês Batista

6º Sofia Isabel Marques

Escalão- Infantis B Masculino

Salvador Carvalho

Martim Leiria

Francisco Esteves

Alexandre

Pedro Miguel Ezequiel

Rodrigo Damas

Escalão- Infantis B Feminino

Carlota Tomás

Bianca Roque

Clara Soares

Mariana Ventura

Mafalda do Canto

Marta Figueiredo

Escalão- Iniciado Masculino

Vicente Pinhal

Martim Apolinário

Gonçalo Moura

Leonardo Silva

Diogo Abreu

Rodrigo Saraiva

Escalão- Iniciado Feminino

Leonor Farinha

Francisca Figueiredo

Janki

Madalena Cavaleiro

Maria Moniz

Carlota Raimundo

Escalão- Juvenil Masculino

André Esteves

Tomás Neves

Pedro Maciel

Diogo Nuno Paixão Pardal

André Moreira

Martin Lidónio

Escalão- Juvenil Feminino

Carolina Miguel

Mariana Pinheiro

Matilde Jesus

Madalena Pereira

Margarida Ferreira

Mariana Salazar

Escalão- Junior Masculino

Orlando Gervásio

Rodrigo Martins

Guilherme Lourenço

O evento foi da responsabilidade do Grupo de Educação Física da ESMA, e conta com a colaboração dos alunos do Curso Técnico Profissional de Desporto (Turmas do 1º k – 2º K E 3º K).