“Esperamos a vossa visita” 

Ricardo Delgado abriu as portas do Sin Ministry ao Jornal O ALMEIRINENSE e revela como tem corrido o mais recente projeto de uma discoteca em Almeirim. Desde as escolhas do nome, ao balanço dos primeiros meses de animação noturna na cidade.

Como surgiu a oportunidade de abrir o Sin Ministry?

A Gerência do Sin é composta por três amigos, dois dos quais trabalharam juntos durante vários anos, na noite de Santarém. No meu caso, abri em 2007 o Latiníssimo, em Santarém, e posteriormente, dei sequência ao projeto do Latiníssimo com o Respública com a abertura em 2012, no qual fiquei até janeiro de 2016, optando, nessa altura, por um projeto na Guiné-Bissau, noutra área, e no qual estive por seis anos. A paixão pela noite, a questão Covid e o facto de ter dois filhos menores, fizeram-me repensar nas prioridades, que passou pelo regresso a Portugal e iniciar então o projeto atual – Sin Ministry, para o qual convidei os meus sócios e amigos.

Porquê Almeirim?

Sou natural da Póvoa da Isenta, em Santarém, mas construí uma moradia em Almeirim, onde morei três anos, e onde ainda hoje reside o meu filho mais novo. O meu sócio, Rui Leiria, reside em Almeirim há alguns anos. Para nós, que trabalhámos na noite de Santarém durante muitos anos, seria mais confortável abrir uma discoteca lá, mas por uma questão de carência na cidade de Almeirim, por nos identificarmos com a cidade e termos cá muitos amigos que também nos encorajaram, optámos e bem pela cidade de Almeirim. Iniciámos então uma pesquisa por locais adequados, e aqui estamos num espaço maravilhoso que já existia, mas que desde o início do covid estava fechado.

Porquê a escolha deste nome?

Todos nós, sócios, entendemos que a regra dos nomes curtos e simples é mais fácil e apelativa para o público. As pessoas quando falam em sair, questionam onde ir, e a simplicidade de dizer: “Vamos ao Sin!” resulta e simplifica. A existência do Ministry, complementa, e neste caso, pretendemos fugir ao comum “Club” que se utiliza na maioria dos casos. Daí o nome Sin Ministry. Além disso, quisemos “jogar” com a questão Sin – Pecado (em português), e adicionar um elemento apelativo na questão de marketing/merchandising que liga o “Pecado”, a Maçã!

Como tem corrido o projeto?

Tem corrido muito bem, dentro das expectativas e do plano delineado. O espaço, magnífico, tem um grande potencial a vários níveis, e diria que está a ser aproveitado neste momento a 50 por cento em termos de infra-estruturas, já que estamos a utilizar apenas o interior na plenitude. O projeto Sin Ministry é pensado na globalidade, não apenas na discoteca, e nesse aspecto, também devido à altura do ano em que nos encontramos, ainda não foi possível potenciar as áreas exteriores como o lindíssimo jardim e zona de esplanada/restauração. Tudo a seu tempo. Quanto à discoteca, que tem apenas três meses de existência, está a funcionar muito bem, com um feedback extremamente positivo a todos os níveis, sabendo nós que há sempre muitas questões a aperfeiçoar, e segundo a nossa política, sempre a inovar. Com duas pistas independentes, e como discoteca generalista que somos, a nossa aposta é na diversidade, qualidade e abrangência de público e gerações.

Quais as ideias que têm a curto, médio e longo prazo para o espaço?

A curto prazo cimentar o funcionamento da discoteca e implementar os conceitos programados, algo que como sabem é bastante desafiante. Iniciar o funcionamento dos espaços exteriores com propostas bem apelativas já a partir de abril/maio de 2023, bem diversificadas a nível de temáticas, e abrir a zona de restauração existente complementada com espetáculos que poderão ir de noites de fados, a música ao vivo. Quanto ao longo prazo, é uma questão muito volátil, já que o nosso foco é no público e nas suas preferências, e nesse caso, não permite pensar muito além. Obriga-nos a repensar conceitos e espetáculos com muita frequência, não podendo fazer planos muito espaçados no tempo.

Têm tido também a preocupação de ter DJ´s ou espetáculos que atraem muita gente… O que mudou das anteriores gerências para a vossa?

Em primeiro lugar, deixe que lhe diga que fui, durante alguns anos “concorrência”, quando tinha uma casa noturna em Santarém, e as gerências anteriores sempre apostaram em grandes cartazes e boas festas. Foi muito duro. (Risos) Penso que não há grande diferença a esse nível porque a noite é o momento, a atualidade. Procurar os artistas e as festas que estão no auge, e nesse aspeto, todos tentam superar o concorrente. É esse o nosso trabalho. Proporcionar ao cliente a melhor noite, mais agradável e segura, com bom ambiente e segurança.

No passado, surgiram muitos relatos de casos de violência e até excesso de ruído. Isso faz definitivamente parte do passado?

Infelizmente, a violência está presente na sociedade de um modo geral, não só na noite. É lógico, que numa discoteca, as pessoas consomem álcool, estão mais próximas fisicamente, e esses podem ser fatores de risco. Não tenho conhecimento de casos de violência anteriores em concreto, e penso que os donos das casas noturnas têm sempre a preocupação de zelar pela segurança dos seus clientes. O que posso falar é da nossa gerência. E aqui acompanham-nos muitos anos de gerência de casas noturnas, desde o Latiníssimo, em 2007, até hoje, primando pelo bom ambiente, alegria e, principalmente, pela segurança das pessoas. Zero violência em todos estes anos! As equipas de segurança, apesar de serem contratadas a uma empresa externa, seguem parâmetros dados por nós, gerência. E esses parâmetros são claros e simples: Violência zero!

Quem nos estiver a ler e estiver a pensar vir ao Sin Ministry, quer lançar um convite?

Almeirim é uma cidade com excelente vida noturna! Toda a gente conhece os restaurantes e a Sopa da Pedra, mas Almeirim é, em termos de diversão, muito mais que isso. Um excelente leque de bares na cidade, com uma oferta variadíssima a nível cultural, onde, quem pensa visitar o Sin Ministry, pode iniciar a noite. Quanto ao Sin, é um espaço diferenciado no distrito de Santarém pelas suas características, e tem sempre uma oferta a nível de festas muito diversificada, que podem acompanhar nas nossas redes sociais, para todos os públicos. É um espaço com vários ambientes, duas pistas e um lindíssimo jardim, todos os ingredientes para uma noite agradável e divertida na companhia dos nossos amigos, e dos amigos que se podem fazer numa noite animada. Esperamos a vossa visita!