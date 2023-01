Fazendense foi o único a vencer para o campeonato entre as equipas do concelho

O Fazendense foi a única equipa do concelho a vencer para o campeonato no fim-de-semana desportivo. O Benfica do Ribatejo, o União de Almeirim e o Paço dos Negros saíram derrotados nos jogos da segunda liga distrital.

A equipa de Fazendas de Almeirim recebeu e venceu por 3-0 o Sport Abrantes e Benfica, com golos de Tiago Mateus, Rodrigo Neves e Lorran Jesus.

Com este resultado, os charnecos seguraram o 2º lugar no campeonato da primeira divisão distrital, continuando a dois pontos do líder U. Tomar e a um do agora terceiro classificado, Amiense. Na próxima jornada, o Fazendense desloca-se ao terreno do Torres Novas.

Na segunda divisão distrital foi uma jornada negra para as equipas do concelho. O União de Almeirim foi derrotado por 1-2, em casa, pelo Moçarriense. Os azuis estiveram a vencer na partida mas os visitantes deram a volta ao resultado.

O Benfica do Ribatejo confirmou a dificuldade que é jogar na Glória do Ribatejo e perdeu a partida por 2-1. Também o Paço dos Negros foi derrotado pela margem mínima (1-0) em Marinhais.