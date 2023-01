Pai de árbitra e pai de jogadora andam à briga

O jogo de futebol feminino do U. Almeirim com o CADE em futebol feminino ficou marcado por uma briga entre os pais de uma jogadora do U. Almeirim e da árbitra.

Pelo que o nosso Jornal apurou, os factos datam do dia 21 de janeiro no Estádio Municipal de Almeirim e terão existido empurrões e murros. O jogo terminou com vitória do CADE por 6-0.

A árbitra em questão já foi atleta do U. Almeirim e os adultos conheciam-se.

O episódio poderá ter consequências para o U. Almeirim, uma vez que está em vigor o Projeto “Pais Desportistas São Pais Responsáveis” e os autarcas tiveram logo conhecimento do caso que também foi comunicado à GNR.