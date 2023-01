“O The Voice veio dar-me um ‘boom’ de visibilidade e motivação para me dedicar à música”

Diogo Carapinha, residente em Fazendas de Almeirim, participou e conquistou um brilhante top 10 no programa The Voice Portugal, da RTP. Em entrevista a O almeirinense, o artista fala sobre o percurso no programa, o que representa para si a música e os objetivos que tem no futuro no mundo das canções.

Primeiro, perguntar-lhe o que gosta mais: Música ou Enfermagem?

A minha paixão é a música, sem dúvida, porém, também gosto muito de enfermagem. Amo cuidar dos outros, poder ajudar e servir, e a enfermagem permite-me isso. Mas, sem dúvida, que é na música que sou pleno, onde consigo mostrar quem verdadeiramente sou!

Conseguiu atingir o top 10 do The Voice Portugal, já pensou em dedicar-se a tempo inteiro à música?

Sim, já pensava nisso muito antes do The Voice, mas não é fácil, sem termos uma maior visibilidade. O The Voice veio dar-me um boom de visibilidade e motivação para me dedicar ainda mais a esse objetivo!

Confessou que a última atuação não lhe correu bem, mas esperava ficar mais tempo no programa?

Na gala em que deixei o programa, estava doente, com alguma rouquidão, para além de não ter o aquecimento vocal apropriado para o momento, o que levou a uma falha na voz ao cantar. Claro que gostava de ter continuado no programa, pois tinha muito mais ainda para mostrar, mas continuarei a fazer esse trabalho cá fora.

Ao longos das semanas em que participou, sentiu o apoio do público, em concreto em Fazendas de Almeirim?

Sim! Senti o apoio a crescer de todos os lados, o que foi incrível. Sou muito grato!

Já chegou a ser reconhecido ou abordado na rua pelo público?

Sim, isso já aconteceu algumas vezes, receber esse carinho é muito bom!

O Diogo já se apresentou em palco com várias musicalidades, desde o fado, à música portuguesa, à música estrangeira, entre outros. Onde começou neste mundo e até onde tenciona ir?

Os primeiros passos na música começaram aos 16 anos, quando ingressei na Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro e o meu destino é aquilo que Deus quiser que seja. Não quero impor nada, mas tudo farei para que o meu trabalho seja ainda mais reconhecido, nacional e internacionalmente!

Qual é o estilo musical que lhe dá mais prazer cantar e apresentar ao público?

Pergunta difícil, gosto de tantos. Sou feliz a cantar, e qualquer coisa que me faça vibrar, eu gosto. Mas diria que são as baladas!

A música sempre esteve presente na sua vida? Quem é que lhe deixou o ‘bichinho’?

Desde miúdo que gosto muito de ouvir música, em casa sempre ouvimos muita música, mas só no quinto ano de escolaridade é que o bichinho apareceu, quando tive as primeiras aulas de música. Penso que é daquelas coisas que já nasceu comigo!

O Diogo quer lançar um álbum, no futuro. Quer desvendar o que poderemos encontrar neste trabalho?

Na realidade, quero gravar muitos! Quero que cada álbum seja melhor que o anterior, quero abordar vários estilos musicais dentro daquilo que é a minha essência, quero inspirar o público com as minhas canções, quero passar uma mensagem ao mundo!

Depois deste trabalho, o objetivo é singrar no mundo da música?

Como diria o Cristiano Ronaldo, Siiiiiiii!

Que mensagem gostaria de deixar a todos aqueles que o apoiaram no programa e o apoiam na sua carreira musical?

Esta é a questão mais importante para mim. Quero deixar o meu maior agradecimento a todas as pessoas que me apoiam, que, mesmo distantes fisicamente, andam lado a lado comigo nesta caminhada, que votaram em mim e que confiaram nas minhas capacidades! Tudo o que faço é para vocês e nunca haverá nada que eu possa fazer verdadeiramente para agradecer tudo aquilo que têm feito por mim! O meu grande e sincero obrigado.