XI Encontro dos Reis do Footkart junta 34 equipas, 600 jogadores e muito mais

O Footkart realizou no passado fim de semana, dias 28 e 29 de janeiro, o habitual Encontro dos Reis …

Aproveitando a paragem dos campeonatos distritais, devido às provas dos árbitros da Associação Futebol de Santarém, o clube realizou o Encontro dos Reis em seis escalões (Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12 e Sub-13) em que participaram 34 equipas, perto de 600 jogadores e onde estiveram cerca de 2000 pessoas a acompanhar as equipas / familiares …

Em termos organizacionais foi um sucesso com um feedback extraordinário por parte de todos os envolvidos (jogadores, treinadores, delegados, diretores e pais) o que nos motiva no futuro, a continuar a realizar mais edições do Encontro dos Reis.

Em termos desportivos o Footkart venceu em três dos seis escalões (Sub-9, Sub-12 e Sub-13). No escalão de Sub-8 venceu a Associação Académica de Santarém, no escalão de Sub-10 venceu o CADE e no escalão de Sub-11 venceu o ARD-JICoruche.

Todos os bares dos seis escalões foram explorados pelos pais Footkart com o intuito de angariação de verbas para ajudar no suporte das inscrições que os jogadores das equipas vão ter com a presença nos torneios de final de época …

“Um agradecimento a tod@s pela envolvência, dinamismo e dedicação com especial ênfase aos treinadores do clube que apitaram todos os jogos 62 realizados”, diz a direção do clube.