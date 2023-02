Pedro Bento: “Só agora foi possível finalizar o projeto”

Pedro Bento revela que a construção da nova pista era um desejo antigo. O equipamento vai dotar o concelho de melhores condições para a prática desportiva e com isso atrair mais jovens.

A nova pista junto à Barreira Branca já está pronta?

Vamos ter dois circuitos distintos. Uma pista de XCO, perto da Barreira Branca e uma Pump track “pista de iniciação”, junto à circular urbana. A pista de XCO está em fase de construção, enquanto a Pump track já está finalizada, faltando apenas os balneários e a parte elétrica, para podermos treinar.

Como foi o processo de pensar e concretizar esta ideia?

Esta ideia já tem alguns anos. Há algum tempo já tinha apresentado um esboço de um projeto para uma Pump Track ao nosso Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro. No entanto, só agora foi possível reunir as condições ideais para iniciar e finalizar o projeto.

Depois do fim da pista da zona norte, esta pista era necessária?

Sem dúvida. Até mesmo a pista da Zona Norte não era suficiente para as nossas necessidades. Foi muito importante durante estes últimos anos para treinarmos, principalmente no Inverno, pois permitia ter iluminação artificial. Normalmente, como os treinos são sempre em horário pós escola, tínhamos alguma dificuldade em encontrar local de treino com a iluminação necessária, mas agora com a nova pista, deixamos de ter esse constrangimento.

Qual o atual estado da modalidade no clube?

A modalidade no Clube está muito bem e recomenda-se. É verdade que temos menos atletas, mas o clube reestruturou o seu quadro de diretores desportivos, construímos duas pistas de treino, fixas e permanentes, e melhorámos ao nível de recursos materiais de apoio aos atletas. O nosso presidente, Francisco Sardinheiro, tem sido incansável e tem procurado proporcionar aos nossos atletas as melhores condições possíveis. Sem esquecer o trabalho dos nossos diretores desportivos: Alcides Azevedo, Ana Rodrigues, Gonçalo Apolinário e Daniel Graça. E não menos importante, todo o apoio e compreensão que temos tido por parte dos pais dos nossos atletas. Já agora, fica o convite a todos: crianças/jovens que queiram vir experimentar praticar BTT, num ambiente divertido de aprendizagem, que se juntem a nós! Estamos de portas abertas para vos receber. Para isso basta contactar a secção de ciclismo dos 20kms de Almeirim.

Esta temporada perderam muitos atletas?

Esta temporada, não. Na época anterior, alguns atletas optaram por integrar outros clubes e outros escolheram continuar connosco, escolheram continuar a acreditar no nosso trabalho e a representar o clube que os formou, a Academia Ciclismo 20km´s de Almeirim. Apesar de serem em menor número, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa dedicação, pois são atitudes como estas que nos trazem a certeza de que, por maiores que sejam os desafios, vale sempre a pena continuar a investir na formação destes jovens enquanto atletas e, não menos importante, enquanto pessoas. São estas atitudes que nos confirmam que o trabalho que vimos a desenvolver há 10 anos tem os seus frutos e que vale a pena continuar.

O reaparecimento das equipas de BTT do Águias de Alpiarça foi um problema?

Tento estar mais consciente das necessidades dos meus atletas do que propriamente preocupar-me com o reaparecimento de outras equipas: a existência de outras equipas jamais pode ser encarada como um problema. Terão certamente formas de trabalhar diferentes, mas não é com isso que eu me preocupo. O que me move são as necessidades dos meus atletas, os objetivos que traçamos em cada época, as aprendizagens que é suposto eles fazerem e o que é necessário fazer para as alcançar. No entanto, é sempre bom para a modalidade quando surgem novas equipas e novos atletas no panorama desportivo.

Como se combate esse crescimento e maior investimento?

Os recursos e o investimento que cada equipa tem, depende de muitos fatores que podem ser internos e/ou externos ao clube. No que diz respeito à nossa equipa, naquilo que a nós diz respeito e que de nós depende, procuramos sempre criar novas e melhores oportunidades para os nossos atletas. Contudo, é fundamental que haja um envolvimento e uma colaboração ativa entre o clube e estruturas exteriores/externas (estou a falar da Câmara, dos patrocinadores, das escolas).

O que espera desta temporada?

Espero uma temporada bastante competitiva, com imenso trabalho e vontade de fazer cada vez melhor. Espero que seja mais um ano onde os nossos atletas possam aprender, crescer, evoluir e divertir-se ao mesmo tempo, sempre com o foco nos objetivos delineados.

Quais as maiores dificuldades da secção?

As maiores dificuldades desta secção prendem-se com o recrutamento de novos atletas e aquisição de novos apoios. O nosso concelho dispõe, felizmente, de uma vasta oferta a nível desportivo. Só na associação 20km´s de Almeirim temos 16 seções diferentes, onde quase todas têm desporto de formação. Além disso, existem ainda vários clubes de futebol, futsal, andebol, basquetebol, ténis, hóquei, ginástica…. Este é um aspeto muito positivo pois permite aos nossos jovens escolherem modalidades muito diferentes para experimentarem e praticarem. Como é óbvio, em concelhos onde a oferta é mais reduzida, é mais fácil conseguir recrutar novos atletas. A nossa equipa assenta as suas bases em princípios e valores, mas acima de tudo, em ética desportiva. Todos os atletas que ingressaram ou ingressam nesta equipa, até aos dias de hoje, fizeram-no por conhecimento do valor da mesma e pelo gosto da prática da modalidade. Agradeço a cada um deles, pois sei que, enquanto vestiram a nossa camisola, deram sempre o seu melhor. Normalmente, o recrutamento de novos atletas é feito por mim. Convido filhos de amigos meus ou atletas que estão sem praticar nenhuma modalidade, ou outros que possam tirar partido da prática de 2 modalidades. Contudo, há um aspeto que tenho sempre em conta e que se prende com o facto de o atleta pertencer a outra equipa. Nesses casos, não há convite possível, pois isso colocaria em questão a minha ética desportiva e o respeito pelas outras equipas e pelos meus colegas treinadores. Sei que, por vezes, isso acontece, e apesar de não concordar, respeito, pois a atitude fica na consciência de quem a pratica.

Somos uma escola de formação com cerca de 10 anos de existência e neste percurso já passámos por muitas dificuldades. Contudo, tenho muito orgulho nesta equipa. Atualmente, tal como já referi, uma das maiores dificuldades prende-se com o recrutamento de novos atletas e, neste sentido, seria fundamental que nas escolas do concelho existissem projetos desportivos de BTT, nomeadamente no âmbito do desporto escolar. E mais do que existirem, seria crucial que houvesse articulação e coordenação entre esses mesmos projetos e a escola de BTT, no sentido de poderem encaminhar para a nossa equipa os alunos interessados, promovendo dessa forma a sua correta integração na mesma. Deste modo, nós conseguiríamos mais atletas, que teriam um acompanhamento especializado na modalidade, garantindo dessa forma uma aprendizagem estruturada e consistente, garantindo o total respeito pelo atleta, quer ao nível físico, quer ao nível emocional e mental. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de atletas de formação, crianças e jovens em desenvolvimento, para os quais é fundamental ter a noção do que é aconselhado ou desaconselhado fazer. Praticar BTT não é apenas pegar numa bicicleta e saber andar. É muito mais do que isso e, nesta faixa etária, passa muito por conhecer e saber respeitar os limites físicos, de forma a não comprometer o desenvolvimento e, consequentemente, o futuro do atleta. Mas, apesar de todas as dificuldades inerentes, esta equipa é uma equipa vencedora, pois, ao longo dos seus 10 anos de existência, já formou vários campeões regionais e nacionais. Já teve vários atletas que marcaram presenças na seleção nacional de BTT e fomos a única equipa do distrito e da zona centro de Portugal que ganhou um Encontro Nacional de Escolas (normalmente entregues a equipas do Norte ou do sul).

Para além destas dificuldades relacionadas com o recrutamento dos atletas, uma outra dificuldade que se tem vindo a manifestar, em particular depois do Covid, está relacionada com “a aquisição” de novos patrocinadores. Atualmente, existe muito receio do amanhã, e o investimento que era habitual ser disponibilizado, tem vindo a ser reduzido. Contudo, é importante que as pessoas tenham noção de que estamos a falar de crianças/jovens que serão os adultos no futuro, e que se puderem crescer de forma equilibrada, serão certamente melhores adultos. O desporto, neste aspeto, tem um papel decisivo, por isso, é importante investir nesta área e, para nós em concreto, é fundamental investir no BTT. E este investimento não tem que ser apenas monetário, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, desde que possa ser aplicada aos nossos atletas. Não será novidade relembrar que, quanto mais ajudas tivermos, mais fácil será alcançar aquilo que para nós seria o patamar ideal para os nossos atletas. Contudo, vamos procurando sempre fazer o melhor possível e proporcionar a quem escolhe estar connosco, o melhor possível.