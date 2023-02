De Almeirim para o Chile

No “Campus da Proteção Civil de Almeirim” sairam, no sábado, os mais de 40 elementos da FEPC – Força Especial de Proteção Civil que vão integrar a missão de apoio ao Chile. Desta força fazem parte 13 elementos da Base de Almeirim da FEPC. O apoio de Portugal, no âmbito do Mecanismo Europeu, ao Chile acontece quando aquele País sofre uma vaga de incêndios com centenas de fogos descontrolados.

Esta missão vai integrar ainda elementos dos Bombeiros, da UEPS, ICNF, INEM e ANEPC num total de cerca de 140 elementos. É também em Almeirim que é preparada a logística desta missão tendo em conta que é no nosso concelho que se encontra a Unidade de Reserva Logística Nacional.

Portugal enviou no sábado para a Província de Concepción, no Chile, um contingente de 144 pessoas, entre bombeiros, militares da GNR e pessoal médico, para ajudar a combater os fogos florestais que assolam aquele país, revelou a Protecção Civil.

Este contingente, apelidado de Força Operacional Conjunta (FOCON) e coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), sai do Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa, às 22h num avião comercial com destino à província de Concepción, na região de Bío-Bío, no Chile, onde irá exercer a sua missão, referiu, em comunicado.