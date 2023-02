Baila Maria, Maninho e Emanuel Moura são os cabeças de cartaz do Festival do Cogumelo da Parreira

A VI edição do Festival do Cogumelo da Parreira, realiza-se este ano de 3 a 5 de março. O evento dedinamização e promoção territorial, com base num produto endógeno da charneca, o cogumelo é organizado em parceria pelo Município da Chamusca epela União de Freguesias de Parreira e Chouto.

O certame conta com a realização de showcookings com a presença de chefs de cozinha de destaque, entre os quais José Maria Lino (3 de março), Chef Executivo no Restaurante Vila Hotel e proprietário da “Mercearia do Zé Maria” (Benavente), onde comercializa produtos tradicionais de várias regiões do país (queijos, vinhos, enchidos, azeites, doces, conservas e afins), que vem confecionar uma Paella Vegetariana de Cogumelos; Fernando Semedo (4 de março), conhecido como “Chef Sem Medo”, proprietário e Chef da boutique The Cookie Cake, inaugurada em setembro do ano passado, em São Bento (Lisboa) e Fábio Bernardino (5 de março), Chef e professor na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.

Uma das novidades deste ano é o espaço Sushimelo, dedicado exclusivamente à confeção de Sushi pelo Chef Rafael Castanheira, que criou o conceito ‘MoiSushi’, um serviço de “sushi confecionado no domicílio”, que leva a gastronomia japonesa à casa dos clientes.

A animação musical está garantida com os concertos de Baila Maria (3 de março), Maninho (4 de março) e de Emanuel Moura (5 de março). A música promete continuar pela noite dentro, com o espetáculo dos Funk Boys e do DJ African Groove, sexta-feira e sábado, respetivamente.

O programa inclui ainda o workshop “Cultivo de Cogumelos” (4 março), demonstração de “Como cozinhar cogumelos desidratados” pela micológica Marta Ferreira, passeios micológicos, no dia 4 de março, sob a orientação da engenheira Marta Ferreira (10H00) e no dia 5 de março sob a orientação do engenheiro Ricardo Torres (10H00).

O VI Festival do Cogumelo da Parreira conta ainda com um encontro de Motores (4 de março às 10H00) e um encontro de Sketchers (5 de março às 10H00), com um espaço de pinturas faciais para crianças, com expositores locais e nacionais, artesanato e espaço de restauração. Do programa faz parte, também, a realização do concurso “Caixa Mistério em Família 2023” (5 de março).

O certame decorre no recinto de festas da Parreira. A entrada é livre.

O Festival do Cogumelo da Parreira foi criado há seis anos e nasceu com o objetivo de promover um produto típico do concelho da Chamusca, que tem um peso relevante na economia local da freguesia da Parreira e localidades limítrofes.