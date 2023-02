Histórico: Tenistas de Almeirm vencem regional

A equipa feminina de veteranos +45 da Secção de Ténis da Associação 2 0kms de Almeirim sagrou-se campeã regional depois de derrotar o Clube Ténis Torres Novas por 2-1. Esta é a primeira vez que a equipa feminina conquista o título regional de equipas.

As tenistas de Almeirim selaram a conquista do título nos dois encontros de singulares. Isabel Carvalho venceu 6/3 e 6/1, o mesmo resultado que conquistou Ana Paula Rosário no encontro que selou a conquista do título regional.

Em pares, Helena Palhas e Sara Pereira saíram vencidas por 6/2 e 6/3, com o resultado final da eliminatória a marcar 2-1 a favor de Almeirim.

A conquista do titulo regional dá-se depois da vitória frente à equipa de Avelar e agora de Torres Novas.

Depois do 2º lugar no ano passado, a equipa feminina de +45 volta a marcar presença no Campeonato Nacional de equipas, mas agora como campeã regional.

A equipa é composta por Ana Paula Rosário (capitã), Isabel Carvalho, Sara Pereira e Helena Palhas.