Projeto convida empresários a empregarem jovens nas férias escolares em Almeirim

O Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de Almeirim lançou o desafio às empresas locais para contratarem jovens, com mais de 16 anos, durante as férias escolares da Páscoa e do Verão.

“Procuram-se empresas amigas dos jovens” é o nome do programa lançado pela rede social do concelho, no âmbito da ação “Desafios e Oportunidades”, no qual é pedido aos empresários que precisam de mão-de-obra que “ponderem contratar jovens em período de férias escolares”.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, salienta a importância de recuperar algo que se fazia no seu “tempo de adolescente”, dando a oportunidade aos jovens de trabalharem nas férias, seja na agricultura, nas obras, na indústria ou em empresas, conferindo-lhes “responsabilidade” e a “perceção de que, para se conseguir algo, é preciso esforço”.