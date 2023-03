Olimpíadas da Filosofia: Aluno de Almeirim entre os melhores

A Escola Secundária da Marquesa de Alorna esteve representada pelos alunos Guilherme Valente (11º ano) e Guilherme Lourenço (12º ano) na final nacional das olimpíadas da Filosofia, escolhidos após a realização de uma prova de pré-seleção.

Participaram 80 alunos oriundos de escolas públicas e privadas. Estes alunos realizaram, durante três horas, um ensaio filosófico sobre um tema escolhido entre os quatro propostos e conhecidos no momento da realização do mesmo.

Após um longo processo de apreciação e avaliação (por professores do ensino secundário e por uma comissão científica), o Guilherme Valente foi distinguido com a medalha de Prata (2º lugar a nível nacional) e será um dos dois representantes portugueses nas XXXI Olimpíadas Internacionais de Filosofia, que este ano se realizarão em Olímpia, na Grécia, entre os dias 11 e 14 de maio.

“Não só pelo prémio, mas também pelo comportamento e alegria com que participaram e viveram estes dois dias e pela forma como se envolveram noutras atividades integradas neste evento, os nossos alunos estão de parabéns. Obrigado a ambos”, destacou o professor Mário Branco.

Já Guilherme Valente realça que a filosofia sempre foi um área que tinha interesse e agradece a todos aqueles que o ajudaram a chegar a este patamar.

“A Filosofia sempre foi uma área sobre a qual me interessei e agora, tenho o enorme prazer de poder participar em algo tão grande como as Olimpíadas Internacionais da Filosofia!”, menciona.

“Não posso deixar de realçar que o mérito não é meu, é nosso: da minha família, dos meus colegas, que de uma forma ou de outra, contribuíram para que chegasse onde cheguei, do Guilherme Romão Dias da Silva Lourenço, que me acompanhou ao Nacional e tornou toda a experiência muito mais acolhedora, engraçada, desfrutável e significativa, mas sobretudo do Professor Mário Branco! Foi muito além da sua função enquanto professor e mostrou-me que sou capaz e que devo acreditar nas minhas capacidades. Apresentou-me o mundo da Filosofia, ensinou-me sobre ele e motivou-me a participar neste tipo de iniciativas. Infelizmente, não seguirá comigo ao internacional por motivos que não consigo compreender, mas hei-de levar comigo o que me ensinou e os valores que me transmitiu”, acrescenta.

“Quem faz a diferença nunca está ausente… poderá estar distante, mas está sempre cá”, conclui

As provas decorreram no Instituto Politécnico de Santarém, as XI Olimpíadas Nacionais de Filosofia.