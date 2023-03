Obras suspendem abastecimento de água em Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Azeitada

Trabalhos no subsistema de abastecimento de água vai obrigar à suspensão do abastecimento de água no dia 14 de março, terça-feira, entre as 09h00 e as 12h00, nas localidades de Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Azeitada.

Segundo a Águas do Ribatejo, a necessidade de suspensão do abastecimento deve-se à manutenção de reservatórios e equipamentos hidráulicos.

A empresa sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento e alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento.

“Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente”, refere em comunicado, acrescentando que “no caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços”.