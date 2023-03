PSD Almeirim reúne com deputados

A concelhia do PSD de Almeirim esteve, no dia 8 de março, reunida com os deputados do partido na Assembleia da República.

João Lopes, Fausto Russo, Rosa Nascimento, António Nunes e Margarida Catrola integraram a comitiva do PSD almeirinense.



Ao ALMEIRINENSE, António Nunes, líder do PSD local, disse que foram abordados “problemas preocupantes do concelho, saúde, idosos, juventude e comercio local”, entre outros assuntos.

Em maio, a concelhia vai organizar um colóquio sobre agricultura e em junho, Luís Montenegro deverá vir a Almeirim.