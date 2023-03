Basquetebol quer voltar a ser referência em Almeirim

O Basquetebol regressou ao concelho de Almeirim em dezembro de 2021 e pretende voltar a ser uma referência na região, como em anos passados. O objetivo do clube passa por consolidar o projeto e potenciar atletas. Alexandra Vicente explica, em entrevista ao O almeirinense, o futuro desta modalidade em Almeirim.

Como tem corrido este projeto?

O projeto tem corrido bastante bem. Desde o início, em dezembro de 2021, vimos que podia ser um projeto de sucesso. Houve uma grande adesão por parte dos jovens do concelho, desde os treinos de captação, e continuamos a receber jovens atletas que demonstram uma grande vontade e interesse pela modalidade, que se encontrava extinta no nosso concelho há vários anos, o que permite perspetivar um crescimento sustentado para o futuro da modalidade.

Qual o número de atletas e equipas nesta fase?

Neste momento, o Basquetebol contabiliza 58 atletas federados. Estando divididos pelas seguintes equipas: Minibasquetebol (Sub-8/Sub-10), Sub-12 Misto, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Seniores.

Meninos e Meninas?

Sim, estamos a receber ambos os géneros, apesar de, infelizmente, e ao contrário da época passada, nesta época não termos nenhuma equipa exclusivamente feminina. As meninas que temos a jogar connosco estão inseridas no escalão de Sub-12, em que a equipa é mista.

O objetivo é chegar a ser referência na região?

Sim. Desde o início do projeto, os objetivos que pretendemos foram alinhados de forma a que, no futuro, o basquetebol em Almeirim possa ser uma referência na região, sempre que se fale na capacidade de potenciar atletas, quer na vertente desportiva, onde em pouco mais de um ano já conseguimos ter cinco jovens chamados recorrentemente aos trabalhos da seleção distrital do respetivo escalão etário, quer a nível humano, articulando com os pais para que o aproveitamento escolar seja um critério para o atleta também dentro do clube.

Quais os objetivos para esta temporada desportiva?

O objetivo passará sempre por desenvolver, nas duas vertentes, mencionadas acima, os nossos atletas ao nível mais elevado possível. O atleta vem primeiro, o restante vem com o tempo. As vitórias são importantes, e chegarão com o tempo e o trabalho, mas não são, para já, a prioridade.

Que tipo de apoios têm contado?

Queremos, desde já, agradecer à Câmara Municipal Almeirim, em especial ao Presidente, Pedro Ribeiro, e ao Vereador do Desporto, Paulo Caetano, por terem apoiado o projeto desde o início, e esse foi um dos aspetos que permitiu que a modalidade crescesse desta forma num curto espaço de tempo. Queremos destacar também o papel da Associação de Basquetebol Santarém, na pessoa do Diretor Técnico, José Monteiro, que foi também uma peça essencial para o re-arranque da modalidade no concelho, após o seu desaparecimento. A nível de donativos, a empresa Borrego Leonor & Irmão S.A., a empresa Regitejo, Francisco & Morgado – Contabilidades e Gestão, os quais foram e são fulcrais para permitir ao clube suportar os encargos que a modalidade acarreta. De salientar e agradecer também o trabalho realizado pelos pais/encarregados de educação dos atletas, que têm sido incansáveis.

Num concelho que já teve tradição na modalidade, o atual trabalho é mais facilitado ou há o problema de ir quase tudo para o futebol?

Ao contrário do que se possa pensar, nem todas as crianças/jovens têm o interesse pelo futebol. Acaba por haver uma maior adesão no futebol, porque também é das modalidades mais antigas e com mais tradição no nosso país. Mas, trabalhamos todos os dias para que haja mais opções para quem queira praticar outros desportos e realizar-se a nível desportivo.

Quem estiver a ler esta reportagem e tiver interesse em experimentar, como o pode fazer?

O mais prático seria entrar em contacto connosco, ou através do nosso instagram: 20kmsbasquete; do nosso facebook: Associação 20Kms de Almeirim – Secção de Basquetebol, ou através do email basquetebol.almeirim@gmail.com. Em alternativa, o nosso local habitual de treino é no pavilhão dos Bombeiros, onde começamos a treinar em diferentes horários, mas nos encontramos de segunda a quinta-feira, a partir das 19:30h.

Os treinadores são qualificados?

Os nossos treinadores são, obviamente, qualificados. Estamos cientes da importância do nosso trabalho com todos os atletas, a nível físico e psicológico , e não poderia ser de outra forma.

Esse é um aspeto fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade fisica ?

Tal como referi anteriormente, é um aspeto fulcral em qualquer atividade/profissão. Todos que desejem iniciar uma atividade/modalidade desportiva devem fazê-lo junto de técnicos com formação para tal.