Fazendense vence em Benavente e União de Almeirim aplica goleada

A jornada deste domingo correu de feição aos clubes do concelho de Almeirim. O Fazendense e o União de Almeirim venceram e o Paço dos Negros empatou. O Benfica do Ribatejo folgou nesta jornada.

O Fazendense recebeu e venceu por 2-1 a formção do Benavente, mantendo a distância para o União de Tomar, que também venceu, e o segundo lugar no campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém. Os golos foram apontados por Torres Gomez e Tiago Mateus.

Na segunda divisão distrital, o União de Almeirim goleou a equipa do Pernes por 6-0. José Garnel fez hat-trick e os restantes golos foram apontados por Afonso Caldeira, Joao Martins e Rui Sampaio.

O Paço dos Negros empatou a um bola com o Rebocho, com Nuno Ramos a faturar para os pacenses. O Benfica do Ribatejo foi goleado no Moçarriense por 9-0, numa partida realizada a 29 de janeiro, mas que conta para esta jornada desportiva.