Jovem de Almeirim morre vítima de esmagamento na Golegã

Joana Constantino, de 22 anos e natural de Almeirim, morreu vítima por esmagamento na tarde do passado domingo, 12 de março, na Golegã.

Segundo apurou O Almeirinense, a jovem estaria a ajudar num trabalho agrícola quando, por motivos ainda por apurar, ficou entalada entre uma ‘palote’ de grande capacidade e uma carrinha, ficando ferida com gravidade.

Chamados ao local, os meios de socorro estabilizaram a vítima e de seguida procederam ao transporte para o Hospital de Abrantes, onde viria a não resistir ao ferimentos e acabaria por falecer.

O alerta para a ocorrência foi dado 15h40 e foram mobilizados para o local, os Bombeiros Voluntários da Golegã, assim como a VMER do Médio Tejo e a CIV de Torres Novas.

Joana Constantino morava em Almeirim, era atleta da secção de Karaté da ADCR de Paços dos Negros e estudava na Escola Superior Agrária de Santarém, onde estava a tirar o mestrado em Engenharia Agrónoma.

O clube e a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária já reagiram à morte prematura da sua atleta e colega de escola, lamentando o sucedido e recordando-a com saudade.

“É com enorme tristeza que vemos partir uma de nós. Que deus te acolha e guarde Joana Constantino. Eras a irmã mais velha de todos, todos te adoram e vão recordar como tal. Sentimentos a toda família. Muita força e nós família do Karaté cá estaremos para o que for preciso e ajudar a suportar essa dor”, refere a secção.

“Infelizmente, a família CHARRUA ficou mais pobre com a morte da nossa aluna Joana Constantino do Mestrado de Engenharia Agronómica. A vida é um sopro, nunca estamos preparados para nos despedir de ninguém.À família e amigos enlutados a AEESAS endereça as mais sinceras condolências, com votos que neste momento doloroso, consigam encontrar na vida o consolo que tanto necessitam”, menciona a associação.

Para já não são conhecidos a data da realização das cerimónias fúnebres da jovem almeirinense.