Tiago Leite é o convidado da 2ª sessão do Ciclo de Conferências – Pensar Portugal

Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, pelas 15h, terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, a 2ª Sessão do Ciclo de Conferências – Pensar Portugal, uma organização da ASA – Associação Sénior de Almeirim, em parceria com a Biblioteca Municipal e Município de Almeirim.

Esta sessão tem como convidado o Tiago Leite, ex-diretor distrital do Instituto da Segurança Social de Santarém e consultor de gestão com vasta experiência no sector da construção e do imobiliário, e aborda um tema profundamente atual – A Questão da Habitação.

No âmbito das atividades letivas e tendo como objetivo a participação ativa da população sénior na reflexão sobre a sua comunidade e o seu país, a Universidade Sénior de Almeirim – USAL tem vindo a apresentar, todas as últimas quartas-feiras de cada mês, um conjunto de debates sobre temas da nossa atualidade, abertos a toda a comunidade.

A entrada é gratuita.