‘Presta Contas’, por Sónia Colaço

Na última reunião da Assembleia Municipal a CDU abordou alguns assuntos de interesse municipal. Referimos a falta de preservação da memória de Almeirim por parte do executivo autárquico, dando três exemplos: o túnel junto ao Mercado Municipal, vestígio do Paço Real, tem sido abandonado ao longo dos anos. Quem ali passa não o pode visualizar, devido à condensação no interior. Não tem havido vontade em procurar solução para uma digna conservação; as ruínas do Paço Real da Ribeira de Muge, em Paço dos Negros, em conjunto com a Capela e o Moinho, não obtiveram a sua classificação como património, como proposto pela CDU, por falta de sensibilidade da maioria PS no executivo, assumido o completo abandono através do orçamento para 2023, com a retirada da verba para a sua requalificação e conservação; a tília no cemitério, classificada em 2009 como árvore de interesse público, por proposta dos Verdes, caminha para um triste fim, causado por podas inapropriadas, ataques de fungos e ventos fortes que partiram pernadas. O pedido de ajuda ao ISA foi tardio.

Abordamos a falta de qualidade de vida dos moradores no Monte da Vinha, sujeitos aos maus cheiros e à poluição por despejos ilegais feita pelos donos da Herdade do Salgueiral, denunciado o problema pelos moradores ao Presidente da Câmara ainda em 2021. Como foi possível ter que ser pela comunicação social que o resto da população teve conhecimento do problema, e apenas em 2023?



Não houve qualquer resposta por parte do executivo, mas registamos com interesse as notícias que têm saído na imprensa sobre estes assuntos.

Sónia Colaço – CDU Almeirim

Artigo publicado originalmente na edição impressa de 1 de março