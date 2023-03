‘Integridade’, por Fausto Russo

Gostaria de referir dois assuntos que nos faz pensar na falta de integridade que impera na nossa sociedade imposta por esta governação autoritária de esquerda.

Devido a estas politicas de facilitismo no que respeita a imigração é notório não haver uma politica com um plano de acolhimento e integração de imigrantes o que promove os grupos criminosos que traficam pessoas e a contornarem os canais legais de migração. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas defendeu que se deve estabelecer limites por setores à imigração e criticou que seja possível atualmente a entrada de imigrantes em Portugal sem contrato de trabalho sendo logo criticado pelos “moralistas” que imperam por este país. Sendo uma política adotada pelos países mais evoluídos dá que pensar o retrocesso evolutivo em que Portugal segue a passos largos por não haver coragem para se fazerem as reformas necessárias.

O outro assunto mostra o desdém que este governo tem pela democracia e pelo sentido de estado ao anunciar, pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, em Brasília, que o Presidente brasileiro, Lula da Silva, vai discursar na Assembleia da República de Portugal nas comemorações do 25 de Abril. É aceitável que o chefe de estado brasileiro discurse no parlamento, mas não na sessão solene dedicada ao 25 de Abril pelo simbolismo da data.



Por fim, quero anunciar que na quarta-feira, dia 1 de março, pelas 21h30, realiza-se a Assembleia Distrital de Santarém, no Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, Rua 25 de Abril (Parque Alfredo Bento Calado), em Almeirim, com a presença do Vice-Presidente do PSD, António Leitão Amaro com os tópicos revisão constitucional, habitação, demografia, imigração, trabalho digno e educação.

Fausto Russo – PSD Almeirim

Artigo publicado originalmente na edição impressa de 1 de março