Águas do Ribatejo sensibiliza alunos para o combate ao desperdício no Dia Mundial da Água

A Águas do Ribatejo (AR) está a comemorar o Dia Mundial da Água que se assinala esta quarta-feira, 22 de março, com um conjunto de eventos nas escolas e instituições. A empresa abriu as portas das Estações de Tratamento de Água e de Saneamento para mostrar como trata a sua água.

As crianças e os jovens estudantes assumem a missão de levar como trabalho para casa a sensibilização de pais, irmãos, avós e todos os que vivem à sua volta. O objetivo é reduzir o consumo de água ao essencial e combater todos os desperdícios seja nas regas, lavagens de roupa ou louça ou nos banhos.

Neste Dia Mundial da Água, o tema está no sumário de milhares de alunos do 1º ao 12º ano em dezenas de escolas dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

Os municípios aderiram ao desafio de fechar as torneiras durante uma hora esta terça-feira, 22 de março, para avaliar a quantidade de água que se poupa em apenas 60 minutos. Em toda a região, a semana é dedicada ao ambiente e a água é protagonista de dezenas de iniciativas em que a AR desafia escolas, municípios, associações locais e universidades seniores a colocarem a água na ordem do dia.

Em Alpiarça, os alunos visitam a Estação de Tratamento de Água dos Patudos e analisam o sistema desde a captação da água a 150 metros de profundidade, tratamento na ETA e encaminhamento por gravidade ou com a ajuda de bombas elevatórias para as suas casas, escolas e equipamentos desportivos e culturais.

Em Salvaterra de Magos a água do Ribatejo está à mesa dos restaurantes no Mês da Enguia, em Almeirim ajuda a cozinhar a Sopa da Pedra e em Benavente é fundamental para a produção do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas.

A água também é rainha no Paul do Boquilobo em Torres Novas, nas pistas de pesca do Sorraia em Coruche e nas captações de Ulme, na Chamusca de onde sai a água do Ribatejo para vários cantos do mundo.

Nos sete concelhos do universo da AR, as escolas trabalham o tema água entre portas e dão corpo às campanhas de sensibilização lembrando que o acesso à água e ao saneamento é um direito humano, mas três em cada dez pessoas no mundo não têm acesso a água potável.

É também por isso que a empresa destaca a 3ª edição do H2OFF movimento que incentiva a mudança de comportamentos e apela a uma consciencialização sobre o uso correto e eficiente do bem finito que é a água.

A APDA pretende o aumento do número de envolvidos em prol do “valor da água”, lançando o desafio a Entidades Públicas e Privadas bem como a todos os portugueses para que fechem a torneira uma hora e manifestam a adesão ao movimento de sensibilização.