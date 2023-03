Vinhos de Almeirim distinguidos nos principais concursos internacionais

Os vinhos “Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon” e “Monocasta Touriga Nacional Tinto” da Quinta da Alorna foram distinguidos nos principais concursos vínicos internacionais. A dupla premiação surge no ano em que a Quinta da Alorna assinala 300 anos de história e legado.

No 32º Concurso Internacional Mundus Vini – Spring Tasting 2023, o júri entregou a medalha de ouro aos vinhos “Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon” e “Monocasta Touriga Nacional Tinto”. Em concurso estavam mais de 7.500 vinhos de todo o mundo e os vinhos da Quinta da Alorna distinguiram-se pela qualidade superior e carácter autêntico, no qual se confirmam as notas de frutos preto em ambos os vinhos, com assinatura da enóloga Mar­tta Reis Simões.

Já o vinho “Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon” voltou a ser distinguido, desta vez com uma nova medalha de ouro, em Berlim, na 27ª edição do Concurso Internacional Berliner Wine Trophy. Este vinho, de aroma intenso, distingue-se pelo corpo equilibrado que junta de forma harmoniosa duas castas que estagiam separadamente durante 12 meses em barricas de segunda e terceira utilização, de carvalho americano e francês.

“Para nós é uma grande honra receber estes dois prémios que enaltecem o melhor das castas, das vinhas e, por sua vez, dos nossos vinhos e que premeiam também o trabalho das nossas equipas. Na Quinta da Alorna aliamos a qualidade à elegância de forma a produzir vinhos únicos, autênticos e distintos. É muito gratificante ver o reconhecimento internacional da marca que nasceu em Almeirim e que está à mesa dos portugueses e que se encontra à venda em mais de 20 países”, afirma Pedro Lufinha, diretor-geral da Quinta da Alorna.

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis nas grandes superfícies, tanto em loja como online, tais como o Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, e ainda online na Garrafeira Nacional. A Loja da Quinta da Alorna, em Almeirim, também poderá ser uma opção.