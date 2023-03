Refugiados um ano depois da chegada a Almeirim

Longe de casa e da família há um ano, Oksana Hudz, 38 anos, e os dois filhos, Daniel e Vladslav, de 15 e 12 anos, deixaram Borshciv, na Ucrânia, no início de março de 2022 e refugiaram-se em Almeirim, com o apoio da Misericórdia e do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). O núcleo familiar ficou completo, meses mais tarde, com a chegada de Oleg, recomeçando a sua vida num país seguro, de clima ameno e paisagens verdes, sem perder de vista o regresso ao país de origem.

As primeiras famílias chegaram a Almeirim a 10 de março de 2022 e foram acolhidas por particulares e instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, que disponibilizou alojamento e postos de trabalho, em resposta a um apelo local e da União das Misericórdias Portuguesas (UMP).

No inicio de março de 2022, chegavam a Almeirim, as primeiras famílias de mães e filhos vindos da longínqua Ucrânia. Cada família trazia consigo a sua dramática história de fuga. Para trás ficava toda uma vida. Os familiares, amigos, a casa, o trabalho, os cães, os sítios onde tinham colecionados memórias felizes.

A mobilização da comunidade almeirinense foi intensa e geral, como não se via em décadas. As instituições políticas, sociais e culturais do concelho desfizeram-se em apoios para que os refugiados tivessem o mínimo de conforto e acima de tudo, para que se sentissem seguros e em paz. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim desde o primeiro momento abriu as portas da Instituição e esteve na linha da frente no acolhimento aos refugiados com habitação, alimentação, emprego e disponibilidade total de imediata de médicos e enfermeiros.

No mês de março chegaram ao lar cinco famílias. Cada uma para uma pequena habitação preparada com todo o amor pela Santa Casa e pelos voluntários que ofereceram o que puderem para que não faltasse nada.

Depois de ultrapassado o choque brusco e não desejado do novo país, da nova língua, cultura e modos de vida tão diferentes, as mulheres e crianças foram aprendendo uma nova vida com o apoio da Santa Casa, da Proabraçar, da FAC, da autarquia, das demais associações, empresas do concelho e de todos aqueles que se esforçaram para a melhor integração possível dentro das circunstâncias tão duras e tão forçadas.

Na televisão, na internet e em todo lado assistimos em direto à tragédia da guerra e de quem é obrigado a viver dentro dela! E embora quase mesmo quase todos a condenem a verdade é que a guerra continua! Um ano já passou desde que a guerra na Ucrânia começou…

Houve famílias que vieram e voltaram, houve famílias que não conseguiram ficar longe, outras procuraram outras terras, outros países e regiões. Houve famílias que beneficiando do seu trabalho e dedicação procuraram a sua residência e começaram uma vida nova.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim tem uma família que continua a viver numa das suas residências. Um casal com dois filhos rapazes. Inicialmente sozinha com os filhos, Oxana começou desde os primeiros dias em Almeirim a trabalhar na lavandaria da Santa Casa, lugar que ocupa até hoje. O marido, devido a problemas de saúde foi autorizado em agosto, a vir para junto da família e é hoje também um trabalhador da equipa da manutenção da Santa Casa.

Um ano depois, a Santa Casa continua na linha da frente na ajuda ao próximo e a quem mais precisa!

Susana Costa