Luís Ferreira é o novo presidente da Comissão Executiva da Nersant

Após a saída de António Campos, a Direção da associação nomeou um novo Presidente da Comissão Executiva, que acaba de ser apresentado aos colaboradores da associação. Trata-se de Luís Ferreira (à direita na foto), doutorado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, possuindo ainda Mestrado e Licenciatura na mesma área.

No seu currículo, contam-se cargos de direção (técnica e de produção) e de chefia em diversas empresas, nomeadamente no setor aeronáutico, metalúrgico e dos moldes. Foi membro da direção da Tagusvalley e do LINE – Laboratório de Inovação Industrial e Empresarial, onde coordenou e desenvolveu projetos de investigação aplicada para empresas nacionais e internacionais. Efetua, desde 2017, projetos na área da metalomecânica para as empresas IPIACNery e Maemor, para além da conceção de máquinas e equipamentos usando o programa SolidWorks.

Possui ainda vasta experiência na área académica, nomeadamente em cargos e funções de direção em Portugal e Angola, destacando-se o cargo de Diretor Geral da EFTA – Escola de Formação Tecnológica de Angola, em Viana (Luanda), o cargo de Diretor da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar, o cargo de Diretor no CEPE – Centro Estudos Politécnicos do Entroncamento e de Coordenador do Núcleo de Engenharia Mecânica no ISPTEC – Instituto Superior de Tecnologias e Ciências (Sonangol Institute), em Angola.

Lecionou ainda cadeiras em diversas instituições de Ensino Superior em Portugal e Angola, nomeadamente Organização de Empresas dos cursos Superiores de Gestão de Empresas e de Engenharia Eletrotécnica Industrial no ISLA, e Computação Gráfica, Mecânica dos Meios Contínuos e Tecnologia Mecânica I no Instituto Superior dos Transportes.

Lecionou ainda na Universidade PIAGET de Angola, no curso de Engenharia Eletromecânica e Engenharia Civil, as disciplinas de Desenho Assistido por Computador (CAD), Fabricação Assistida por Computador (CAM), Mecânica Aplicada, Resistência dos Materiais e Elementos Finitos. No ISPTEC (Angola), lecionou as cadeiras de Introdução ao CNC, Resistência dos Materiais, Mecanismos, Desenho Assistido por Computador (Autocad e SolidWorks) e Organização de Empresas. Atualmente leciona no ISLA Santarém as disciplinas de Matemática I e Matemática II, Física I, Física II, Desenho Técnico, Materiais e Tecnologia da Construção, Processos de Fabrico, Tecnologia dos Materiais e Gestão de Equipamentos de Medição.

Ao longo da sua carreira, participou em diversos congressos, conferências e reuniões científicas, muitos delas enquanto orador, e possui ainda diversas publicações científicas no âmbito da Engenharia Mecânica. Atualmente está a concluir um livro intitulado Métodos de Resolução em Resistência dos Materiais.