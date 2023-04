Arena D’Almeirim esgotou

A Arena D’Almeirim voltou a esgotar na tarde deste domingo, 2 abril, com um concurso de ganadarias e onde Mara Pimenta passou a ser cavaleira de alternativa, emocionando-se com o ambiente e com as palavras dos seus colegas de profissão.

A tarde foi de sucesso para todos com a Misericórdia de Almeirim a angariar, entre bilheteira, parceiros e patrocinadores uma verba muito importante para continuar a obra social que tem vindo a realizar.

“Esta foi uma tarde alegre, de muita aficion e solidária, graças a todos vós, aos nossos patrocinadores e a todos os artistas. Esta corrida foi organizada pela Santa Casa de Misericórdia de Almeirim com o objetivo de angariar fundos que vão ajudar a apoiar uma obra social que lida diariamente com 655 famílias do concelho de Almeirim. Esta tarde com o apoio de cada um, de parceiros e patrocinadores angariamos a quantia de 48 204, 93 euros que vão servir todas as nossas valências. Bem hajam. Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Almeirim o nosso muito obrigado”, destacou a Mesa Administrativa da SCMA.

Rui Bento Vasques fez um balanço positivo de mais uma grande tarde de toiros e deixou agradecimentos. “É um balanço fantástico. Está de parabéns a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, está de parabéns toda a equipa que trabalha para que isto aconteça, está de parabéns o público.”



Os ganadeiros votaram e decidiram que o toiro de Condessa Sobral ganhou o prémio bravura e o toiro da Casa Prudêncio venceu o prémio apresentação.