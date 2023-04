Fazendense vence Amiense e está na luta

Um golo de Carlos Bacalhau deu a vitória ao Fazendendese no jogo grande da jornada 25 do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém.

Com este triunfo, o Fazendense descolou o Amiense e está a um ponto do líder, U. Tomar. Neste desafio marcaram presença mais de 500 pessoas e no final a direção do Fazendense agradeceu o apoio:

“A Associação Desportiva Fazendense vem agradecer aos seus sócios, adeptos e apoiantes pela força transmitida hoje ao plantel sénior do clube, pela sua presença e apoio constantes ao longo do jogo. Um agradecimento especial aos mais pequenos e aos seus encarregados pela disponibilidade, tanto na entrada com os jogadores como no restante tempo de jogo. Foi importante para a equipa sénior sentir o apoio e carinho demonstrado por todos os que se deslocaram esta tarde ao nosso complexo desportivo. Em nome da Direção um muito obrigado e saudações Charnecas.