Carta aberta do Padre Bruno aos raposenses

Venho por este meio convidá-lo para alguns eventos que a Paróquia de Raposa irá dinamizar nesta semana. Para além das celebrações habituais da Semana Santa cujo programa vai no verso desta mensagem, convido-o a participar de forma especial

na celebração de Domingo de Páscoa, pelas 16.30h, onde teremos três momentos bastante ricos.

Começaremos a nossa celebração com a Bênção do Automatismo dos Sinos da Igreja, de seguida celebraremos a eucaristia onde teremos a participação do Mestre Custódio Castelo que nos ajudará a viver este momento celebrativo com dois momentos de beleza musical e, por fim, faremos a bênção dos oratórios da Sagrada Família que até ao início da pandemia circulavam de casa em casa e que desde aí estavam parados.

De ressaltar que os sinos irão tocar as horas certas todos os dias apenas entre as 8h e as 22h e que este projeto contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Raposa.



Quanto aos oratórios da Sagrada Família, após largos anos em missão, estes encontravam-se deteriorados. Contámos com a generosidade de um raposense que prontamente se disponibilizou para os restaurar. «Oratórios da Sagrada Família

de Casa em Casa» é uma iniciativa a que muitas das famílias de Raposa já aderiram nos últimos anos e que consiste numa estadia diária, com regularidade mensal, de um destes oratórios que representam a Sagrada Família (Jesus, Maria e José) na

casa de quem o quiser acolher para com ele rezar.



Refiro, também, que o momento celebrativo de Domingo de Páscoa terminará com um pequeno lanche convívio no Salão Paroquial.