Jogo Grande: Fazendense empata com U. Tomar

O Fazendense empatou a uma bola diante do U. Tomar, num dos jogos mais importantes desta temporada desportiva. As duas equipas continuam na frente do campeonato, com o U. Tomar a ter a vantagem de um ponto na tabela classificativa da 1.ª Divisão Distrital da AF Santarém.



Os golos surgiram só no segundo tempo. Primeiro para o Fazendense de grande penalidade e depois num autogolo, o U. Tomar empatou.

No Campo Nº. 2 do Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes viveu-se uma grande tarde de futebol, com casa cheia e adeptos que apoiaram as respetivas equipas até ao final.

Após o apito final, os nabantinos festejaram e muito porque agora dependem apenas de si para chegar ao título. Até final da prova, faltam três jornada.