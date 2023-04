No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, a autarquia iniciou, recentemente, um ciclo de aulas temáticas ligadas à modalidade.

Uma atividade que vai proporcionar a todas as crianças do concelho, que frequentam as AECs, um primeiro contato com as diversas atividades que se podem desenvolver no atletismo.