Clube de Karaté de Benfica do Ribatejo com vários pódios no campeonato nacional

Clube de karate Shotokan de Benfica do Ribatejo conquistou vários pódios no campeonato nacional da Associação Nacional de Artes Marciais, prova que decorreu no dia 29 de abril, em Alvaiázere.

Toda a equipa de Benfica do Ribatejo se destacou no campeonato. Margarida Silva fez 1º lugar em 8/9 anos em Kata; 2º lugar para Zé Pedro 8/9 anos em Kata; 3º lugar para Ariana Roque 14/15 anos em Kata e Kumite; 3º lugar para Eva Fonte 14/15 anos em Kata; 3º lugar para Sita Arraiolos 18/34 anos em Kata e 5º lugar para Sofia Silva 5/6/7 anos em Kata.

A grande maioria dos karatecas do Clube de karate Shotokan de Benfica do Ribatejo passaram pelo menos duas eliminatórias na competição.

“Grande prestação dos nossos karatecas! Dou os parabéns a todos, principalmente aos karatecas que conseguiram lugares no pódio. Obrigado por este dia e pela vossa paciência em acompanharem os vossos filhos nesta caminhada do Karaté Do”, destaca Pedro Bento, responsável do Dojo.