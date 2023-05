Bombeiros Voluntários de Almeirim integram dispositivo da Proteção Civil em Fátima

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão entre os cerca de 350 operacionais e 90 viaturas que integram o dispositivo de proteção civil e socorro para a peregrinação internacional ao Santuário de Fátima.

A corporação almeirinense está no terreno com três elementos e uma ambulância de socorro. Um número menor de elementos este ano, que se deve essencialmente à divisão do Comandos Sub-Regionais da Proteção Civil.

A operação começou às 08h00 de hoje e termina às 18h00 de sábado, não se prolongando para domingo.

David Lobato, responsável do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, constatou existir uma mudança de paradigma relativamente aos peregrinos que se deslocam a pé para a cidade-santuário.

No passado, registava-se “um acréscimo elevado daquilo que era a assistência” aos peregrinos, que vinham muito debilitados após percorrerem centenas de quilómetros a pé.

Agora, muitos dos grupos de peregrinos trazem médicos, enfermeiros ou bombeiros e até ambulâncias, assinalou.

Até às 12h00, não havia registo de ocorrências relacionadas com a peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

As celebrações iniciam às 21h30, com o terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.

No sábado, a peregrinação culmina com a missa, as 10:00, também no recinto.