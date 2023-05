Adega de Almeirim e Falua promovem vinhos de Almeirim no Reino Unido

A Adega Cooperativa de Almeirim e a Falua estão a promover os vinhos do concelho, entre os dias 15 e 17 de maio, na London Wine Fair, conhecido como “The most inteligent wine event in the world’ (evento de vinhos mais inteligente do mundo), no Reino Unido.

Além dos dois produtores de Almeirim, estão ainda produtores e enólogos de uma dezena de agentes económicos do Tejo como a Adega do Cartaxo, Agro-Batoreu, Casal da Coelheira, Casal do Conde, Quinta da Badula, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha e Quinta do Côro.

Esta comitiva levou vinhos representativos dos “quatro cantos do Tejo”, que vai dar a provar as novidades, mas que, na bagagem, leva também algumas raridades, a fim de mostrar o potencial de guarda dos Vinhos do Tejo, num trabalho que começa já a ser feito. O mercado inglês é, sem dúvida, um dos mais importantes a nível mundial, pelo valor e pela notoriedade que gera aos players que ali conseguem colocar os seus vinhos.

A entidade promotora desta viagem é a Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo), com sede em Almeirim, que tem apostado de forma consistente e concertada com os seus agentes económicos na promoção a nível internacional, uma vez que é, sem dúvida, no estrangeiro – mercado global – que os produtores necessitam de um apoio mais estratégico e até financeiro.

O Reino Unido tem sido um dos mercados prioritários, sendo que a CVR Tejo se “muniu” de parceiros com elevados níveis de credibilidade, pela experiência nos vinhos e conhecimento do mercado, para a sua conquista: falamos de Brian Howard, da consultora Wine Intelligence; de Charles Metcalfe, jornalista e críticos de vinhos inglês com residência de férias em Portugal e com quem os Vinhos do Tejo têm uma relação duradoura.

Mais recentemente, foi estabelecida uma parceria com com Dirceu Vianna Junior, brasileiro a residir em Londres há muitos anos e o único Master of Wine (MW) de língua portuguesa; e Jamie Goode, um dos mais conceituados críticos de vinhos da atualidade no Reino Unido. Os dois vão estar na London Wine Fair, onde vai dirigir uma masterclass sob o mote “Vinhos do Tejo – Diversidade de Estilos”, no dia 17 de maio, às 12h30.

Seguindo uma estratégia encetada em anos anteriores, no primeiro quadrimestre de 2023, a CVR Tejo trouxe à região os nomes acima referidos – já repetentes –, assim como opinion leaders de outros países – jornalistas, críticos e importadores –, a fim de imergirem na região dos Vinhos do Tejo, ficando a conhecer in loco as particularidades do território, dos seus solos, castas e as pessoas, que diariamente trabalham os vinhos: de enólogos a técnicos agrícolas, mas também produtores e gestores.