Proteção Civil de Almeirim combate vespa asiática com instalação de armadilhas

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Almeirim está a instalar em todo o concelho armadilhas entomológicas para combater a propagação da Vespa Velutina, também conhecida por vespa asiática.

As armadilhas instaladas por todo o concelho são a melhor forma de combater esta espécie, uma vez que é o método mais eficaz para tentar evitar a sua proliferação.Estas armadilhas são monitorizadas quinzenalmente pela equipa do SMPC com registo dos dados numa aplicação digital, que posteriormente compila a informação de todo o país.

Pretende-se, assim, obter a cartografia da invasão e padrões de evolução territorial, com o objetivo de diminuir o impacto causado nas zonas onde já se encontra instalada, contribuir para erradicar novos focos em regiões não ocupadas e avaliar o impacto da vespa asiática sobre os ecossistemas e sobre os serviços de polinização que suportam.

Os serviços pedem à população para replicar estas armadilhas de forma a que o combate à espécie seja mais eficaz. A armadilha é composta por uma simples garrafa de água de 1,5 litros, com dois gargalos colocados em aberturas laterais em posição invertida. Como isco, o mais simples é juntar um litro de água, 0,5 quilos de açúcar e 20 gramas de fermento e distribuir pelas armadilhas. As armadilhas devem ser monitorizadas de 15 em 15 dias e o seu (isco) substituído.

Esta medida insere-se no plano que decorre a nível nacional, no âmbito da Rede Nacional de Vigilância Ativa da Vespa Velutina, denominado de Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal, dinamizado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV).

A sua colaboração é importante, informe a sua Junta de Freguesia, Câmara, SMPC em caso de avistamento de ninhos.

A vespa velutina, todavia, encontra-se no nosso concelho, como na generalidade do país, com condições propícias ao seu desenvolvimento, uma vez que não tem predadores naturais, colocando em perigo a biodiversidade e nomeadamente as abelhas e a produção de fruta, além de ser mais agressiva. Reconhece-se por ser de tamanho superior e mais escura que a vespa comum, e com apenas uma lista amarela no abdómen – não confundir com a vespa crabro que é ainda maior mas com o abdómen todo amarelo (ver imagem) e que não é uma ameaça.

Ao contrário da vespa comum, a vespa asiática, quando se sente em perigo, organiza-se para atacar em grupo, pelo que pode também ser bastante perigosa para o ser humano e para os outros animais, pelo que deve ser tratada com todas as cautelas. A única forma de combate é prevenir o aparecimento dos ninhos e, uma vez instalados, a sua remoção completa e destruição, tarefa que só deve ser realizada por técnicos especializados.

Qualquer tentativa por outros meios (nomeadamente com varas ou com armas de fogo), não só pode colocar em risco quem o fizer, como, não destruindo completamente o ninho, acabar por levar à criação de outros. Deste modo, se verificar a existência de vespas velutinas ou de um ninho das mesmas, deve contactar de imediato uma das entidades responsáveis.

Se pretende saber mais sobre este assunto, esclarecer dúvidas ou informar da existência de vespas ou de ninhos, contacte a Câmara Municipal de Almeirim (SMPC), a Linha SOS Ambiente pelo número 808 200 520 ou consulte o site www.sosvespa.pt