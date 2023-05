Ginasta almeirinense é vice-campeã nacional de Ginastica Acrobática

O trio da Associação Académica de Santarém, composto pela almeirinense Beatriz Paiva (à direita na foto), Joana Coelho e Teresa Sá Rodrigues, sagrou-se vice-campeão no escalão juniores base de Ginástica Acrobática, no passado domingo, 14 de maio, em Cascais.

Este trio, junta assim o título distrital no escalão com o segundo lugar a nível nacional, ficando apenas atrás do trio vencedor, o Sporting Clube de Portugal.

Na prova que decorreu no fim-de-semana, no Pavilhão Guilherme Pinto Basto, em Cascais, participaram cerca de 30 formações no mesmo escalão.

Veja aqui a prova: