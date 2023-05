Atletismo da Associação 20 km de Almeirim vence Olímpico Jovem Regional

A jovem equipa de atletas da secção de atletismo da Associação 20 km de Almeirim venceu coletivamente o Olímpico Jovem Regional, que decorreu ao longo do último fim-de-semana, em Abrantes. Esta é competição rainha do calendário competitivo para escalões jovens, na qual competem atletas sub 16 e sub 18 em duas fases, a fase regional e a fase nacional.

Na fase regional a Associação 20km de Almeirim venceu coletivamente totalizando 196 pontos, ficando à frente do União de Tomar (138 pontos) e do CLAC (125 pontos)

A nível individual, os almeirinenses arrecadaram um total de 24 medalhas. 11 dessas medalhas foram de ouro: Sol Soares (quadruplo salto e salto com vara), Guilherme Mendes (salto em altura e 250 m), Sebastião Manuel (250 m barreiras), Mariana Pinheiro (300 m barreiras), Rafael Neves (Lançamento do martelo e Lançamento do peso), Martim Fernandes (1500 m), Tomás Cavaleiro (Salto com vara) e Dinis Gonçalves (1500 m obstáculos).

Seis de prata: Maria Beatriz Duarte (300 m barreiras e salto em altura), Martim Fernandes (800 m), Guilherme Mendes (salto em comprimento), Rodrigo Alves (lançamento do disco), Sebastião Manuel (100 m barreiras). E 7sete de bronze: Rodrigo Alves (lançamento do martelo), Carolina Miguel (1500 m), Micaela Pinheiro (salto em altura), Rafael Neves (Lançamento do disco), Miriam Cachulo (Lançamento do disco), Sebastião Manuel (quadruplo salto), Lara Lopes (salto em altura).

A fase nacional disputa-se já no próximo fim-de-semana, 20 e 21 de maio, em Lagoa, onde competem mais de 700 atletas de todos e dos quais estarão em representação da seleção de Santarém, sete atletas da equipa de Almeirim: Sol Soares (quadruplo salto e salto com vara), Guilherme Mendes (salto em altura e 250 m), Sebastião Manuel (250 m barreiras), Mariana Pinheiro (300 m barreiras), Rafael Neves (Lançamento do martelo e Lançamento do peso), Martim Fernandes (1500 m) e Tomás Cavaleiro (Salto com vara).

Daniel Leandro, treinador da secção de atletismo dos 20 kms de Almeirim, estará na competição em representação da Seleção Distrital.