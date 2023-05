Rotary: 20º Aniversário e Transmissão de Tarefas

Com a aproximação do final de mais um ano rotário é chegada a hora da Transmissão de Tarefas, evento que assinala o culminar de um ano de trabalho, realizado sob o lema «Imagine o Rotary», e o início de outro, com renovada vontade de servir e de dar cumprimento ao lema do novo ano: «Crie Esperança no Mundo».

Assinalando este importante momento rotário e na precisa data em que cumpre os seus vinte anos de atividade – foi em 6 de Junho de 2003 que o Rotary Club de Almeirim foi admitido em Rotary International – vai no próximo dia 6 de junho a habitual cerimónia para a Transmissão de Tarefas, no Rotary Club e no Interact, tendo escolhido como local para a sua realização a Quinta da Feteira, no culminar do seguinte programa:

19:00 – Plantação da Árvore da Amizade, na Rua Paul Harris

20:00 – Jantar na Quinta da Feteira

Eurico Henriques vai passar a pasta a Arnaldo Xarim.