UVA vence 29ª edição do Santeirim

A União de Veteranos de Almeirim venceu a 29ª edição do torneio de veteranos inter-concelhio Santeirim, ao bater, no desempate por pontapés de penalti, a equipa angolana de Huambo por 4-3, após um empate a uma bola no tempo regulamentar do jogo.

A partida decisiva realizou-se na manhã deste domingo, 21 de maio, no campo B do Estádio Dr. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Para além da vitória no torneio, a equipa almeirinense também conquistou a Taça Disciplina. Na terceira posição ficou o FC Praia do Bispo, também de Angola.

Três anos e uma pandemia depois, aquele que é considerado por muitos, como o maior e melhor torneio de veteranos de Portugal, voltou aos concelhos de Almeirim e Santarém, entre 18 a 21 de maio.