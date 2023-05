Walking Football chega ao distrito

A Associação de Futebol de Santarém informa que estão abertas inscrições para o novo projeto proposto pela FPF, Walking Football.

Trata-se de uma modalidade adaptada de futebol, a andar, pensada para pessoas a partir dos 50 anos e que tem o objetivo de incentivar a prática desportiva.

O Walking Football tem regras específicas, sendo que a básica é que os jogadores não podem correr, tendo de manter sempre um pé a tocar no solo.

Cada equipa é formada por cinco elementos de campo, homens e mulheres, sem guarda-redes. Terão também até 5 suplentes, onde todos deverão jogar. Não há número limite de substituições.

O campo tem as dimensões aproximadas de 20m x 40m, as balizas devem ter as dimensões de 3m x 1m e a duração do jogo é de 40 minutos, 20 cada parte.

Os jogadores não podem dar mais de três toques consecutivos na bola, a qual não pode subir acima de um metro. O golo só é válido se marcado dentro da área.

Pode consultar o Regulamento Walking Footbal da FPF, Leis do Jogo e outras informações aqui.

Pretendemos realizar uma prova durante o mês de junho, ficando o formato dependente do número de equipas interessadas.

As inscrições das equipas devem ser efetuadas para geral@afsantarem.pt.