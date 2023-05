Almeirim recebe grande evento no dia 1 junho

No Dia Mundial da Criança – 1 de junho – a secção de Infantojuvenil da Federação Portuguesa de Atletismo promove, em conjunto com a Associação de Atletismo de Santarém e o Município de Almeirim, no Parque da Zona Norte, atividades no âmbito da iniciação à modalidade para 1600 alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.

As atividades decorrem entre as 9h e as 16h e inserem-se no programa de desenvolvimento do atletismo no concelho de Almeirim, num projeto da Câmara Municipal de Almeirim, da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém. Dentro desta iniciativa – e inseridas nas comemorações do Kids’ Atletics Day (que se assinalou em todo o mundo a 7 de maio) – foram realizadas ainda oito atividades, em seis escolas.

Com o objetivo de promover a modalidade junto do público infantil, através da dinâmica Kids Athletics, são eixos fundamentais a formação de professores e o desenvolvimento de atividades promocionais. Foi neste contexto que o Kids’ Athletics foi à EB Charcos, à EB Moinho de Vento, à EB Almeirim, à EB Benfica do Ribatejo, à EB Paço dos Negros e à EB Fazendas de Almeirim. As atividades foram monitorizadas pelo técnico da FPA, Daniel Leandro, com a coadjuvação com os professores das turmas, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular. Em cada ação participaram cerca de 250 crianças.

Está prevista para breve uma ação de formação para os professores do concelho de Almeirim, mas antes, a próxima atividade na agenda é a de dia 1 de junho, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.