No próximo dia 6 de Junho, o Rotary Club de Almeirim completa 20 anos de actividade e vai assinalar essa efeméride com a realização de um dos mais emblemáticos e simbólicos momentos de cada ano rotário: a Transmissão de Tarefas.

Esse é o momento que assinala a transição para uma nova equipa de trabalho (todo o movimento rotário, desde a presidência do Rotary International até à de cada dos mais de 33.000 clubes espalhados pelos cinco continentes, passando pelas governadorias dos mais de 530 distritos em que estes se agrupam, muda de equipa directiva no dia 1 de

Julho de cada ano) e o início de um novo ano rotário, que no caso do de 2023/24 decorrerá sob o lema «Crie Esperança no Mundo».



As celebrações dos 20 anos de actividade começaram logo em Janeiro, com a realização de uma muito concorrida e apreciada palestra pelo Dr José Alberto Pereira sobre geoestratégia, e continuaram ainda nesse mês com a realização de um Torneio Social de Padel (uma novidade que mereceu uma forte e animada participação) que concretizou a

angariação de mais uma bolsa de estudos.



O programa de apoio a jovens estudantes dos concelhos de Almeirim e Alpiarça é apenas uma das vertentes de intervenção do Rotary Club de Almeirim; a par desta temos mantido desde a primeira hora um programa regular de apoio a IPSS do concelho – que já se traduziu no equipamento de salas pedagógicas no Centro Paroquial, no CRIAL (onde a instalação de uma Cozinha Pedagógica foi um dos primeiros projectos realizados) e para a Associação Proabraçar, na disponibilização de diversos tipos de equipamentos para Santa Casa e para o seu Lar de S. José, de equipamento ortopédico para a Associação Alzheimer.



Também o Interact (estrutura dedicada aos jovens até aos 18 anos de idade) e o Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (grupo de voluntários que desenvolve actividades e projectos comunitários e humanitários em colaboração com o Rotary) têm estado particularmente activos tendo recentemente dinamizado duas palestras. A do Interact sobre experiências em tempo de guerra, um tema actual e de abordagem menos consensual, e a do NRDC que, aproveitando para assinalar o Mês do Coração, abordou o tema da insuficiência cardíaca e a vida.

Talvez nesta ocasião nem seja descabido dar testemunho do como tem sido vista a acção do Rotary Club de Almeirim. Assim, nas palavras do Companheiro Vítor Cordeiro, Governador do Distrito Rotário 1960 (estrutura que coordena a acção dos clubes rotários do Sul e Ilhas), «o Rotary Club de Almeirim realiza uma ação meritória na sua comunidade. Entre outros projetos e atividades o clube apoia IPSSs… atribui bolsas de estudo e o prémio Aluno Melhor Companheiro e reconhece o Profissional do Ano.

Apoia o seu NRDC, que desenvolve o projeto Dress a Girl. Tem tido igualmente um foco na juventude com a criação de um Clube Interact, que se tem mantido bastante ativo.

Imaginemos um mundo onde acordamos todos os dias sabendo que podemos fazer a diferença e o Rotary Club de Almeirim faz e continuará a fazer a diferença na sua comunidade.»

Já o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, recuando à época da criação do clube, lembrou que «nesse ano de 2003 já era vereador e acompanhei o Sousa Gomes em algumas reuniões. Estivemos na “inauguração” sendo que para todos nós o Rotary era uma novidade. Penso que no início nem sabíamos bem o que faziam. Apesar de já terem passado 20 anos. Apesar de todas as iniciativas e apoio que já tiveram no concelho continua a ser da maior importância explicar o que os Rotários fazem pelo bem comum. Herdei, com muito gosto, uma política local de apoio e colaboração com o Rotary. Entendo, assim como entendia o José Sousa Gomes, que essa é também a nossa função.

Função essa que é facilitada pela vossa atividade e forma de estar.»

Por nós talvez só reste dizer que “nascidos” num ano cujo lema rotário foi «Plante sementes do amor», crescemos a «Imaginar Rotary» (lema deste ano) e esperamos continuar a cumprir o lema do próximo ano: «Criar esperança no Mundo».