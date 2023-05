Almeirinenses a caminho do Mundial

A Seleção Portuguesa de Footgolf já está em Madrid à espera de embarcar com destino a Orlando. Na comitiva há dois atletas do concelho que vão participar na mais importante prova do mundo da modalidade.

André Bento e Vitor Duarte vão representar a Seleção Portuguesa no maior evento de Footgolf até 6 de junho, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos da América. Pela frente, na competição, vão participar 1200 atletas dos quatros cantos do mundo, mas as almeirinenses sonham com a conquista do título mundial.

