Almeirim em destaque na Gala Vinhos do Tejo. José Lobo distinguido com prémio Carreira

Os vinhos do concelho de Almeirim voltaram a estar em destaque na Gala Vinhos do Tejo, realizada no sábado, dia 2 de junho, na Ode Winery, em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo.

Em noite de gala, Almeirim arrecadou o prémio Carreira, atribuído a José Lobo de Vasconcelos, o prémio Empresa Dinamismo, atribuído à Fiuza Wines, uma medalha de Grande Ouro, oito medalhas de Ouro e três de Prata, e ainda o melhor Rosé de 2022.

David Ferreira, residente em Almeirim e enólogo da Companhia das Lezírias, foi premiado como Enólogo do Ano. Para além de José Lobo, o prémio Carreira foi também atribuído a Teresa Schönborn, da Casa Cadaval.

Fotos: Maria Vieira

A XIII edição do Concurso Vinhos do Tejo teve algumas novidades, talvez a mais sonante seja a eleição, a partir deste ano, dos melhores vinhos de Fernão Pires, sob duas “chancelas”: o Melhor Fernão Pires do Concurso e o Melhor Campo do Tejo Fernão Pires. Esta casta será a identidade da nova marca, que vai ser oficialmente apresentada a 20 de junho, Dia da Fernão Pires, em Almeirim. A primeira edição foi ganha pela Quinta da Lagoalva, com os vinhos Quinta da Lagoalva Grande Reserva Fernão Pires (Branco 2021) e Campo do Tejo Fernão Pires (Branco 2022).

Nesta edição estiveram 220 vinhos à prova de 39 jurados, os maiores números de sempre, e foram atribuídas as duas medalhas de Excelência, nove de Grande Ouro, 36 de Ouro e 24 de Prata.

A Gala Vinhos do Tejo é um evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, a quem cabe a produção do mesmo, sendo que contou, nesta edição, com o patrocínio e apoio de entidades como o CA Seguros, a Verallia, a Amorim Cork, a Agroeno, a Borrego – Leonor & Irmão, a OPAL, a Travel Care, a Gifts4Wine, a Martin Vialatte, a AZ3 Oeno, a Cork Supply e a SAI Oenological Sensitivity.

Veja aqui os premiados do concelho de Almeirim:

Grande ouro: Vinho Licoroso Abafado 5 Years Fernão Pires (Branco 2016) – Quinta da Alorna

Ouro:

Quinta do Casal Branco Fernão Pires (Branco 2021) – Casal Branco – Sociedade de Vinhos

Fiuza Reserva Premium Sauvignon Blanc (Branco 2021) – Fiuza Wines

Conde Vimioso Reserva (Tinto 2020) – Falua

ACA Fernão Pires (Branco 2021) – Adega Cooperativa de Almeirim

Falcoaria (Tinto 2020) – Casal Branco – Sociedade de Vinhos

Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon (Tinto 2019) – Quinta da Alorna

Varandas Grande Escolha (Branco 2021) – Adega Cooperativa de Almeirim

Conde Vimioso Reserva (Branco 2020) – Falua

Prata:

Varandas Abafado (Branco 2010) – Adega Cooperativa de Almeirim

Quinta da Alorna Reserva das Pedras Castelão (Tinto 2017) – Quinta da Alorna

Tela Viognier (Branco 2022) – Adega Cooperativa de Almeirim

Fiuza Reserva Premium Alicante Bouschet (Tinto 2020) – Fiuza Wines

Melhores Rosés da colheita de 2022:

1º Classificado Quinta do Casal Monteiro (Rosé 2022) – Quinta do Casal Monteiro

2º Classificado Quinta da Alorna Touriga Nacional (Rosé 2022) – Quinta da Alorna