Passeio equestre reúne mais de 200 cavaleiros em Fazendas de Almeirim (c/fotos)

O 3º passeio equestre “Pelas Areais da Charneca” superou todas as expectativas e reuniu na vila de Fazendas de Almeirim mais de 200 cavalos e cavaleiros, para além de muitos outros acompanhantes.

Foi em ambiente de festa e amizade que os participantes percorreram o percurso que passou pelas ruas e os estradões da serra de Fazendas de Almeirim. A organização preparou tudo ao pormenor, nunca faltando comes e bebes ao longo de todo o passeio que foi elogiado por todos que nele participaram.

Vera Guedelha, uma das organizadoras do evento, diz-se satisfeita com a presença de tantos cavaleiros na freguesia e agradece o apoio do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, do qual faz parte, em toda a parte logística da iniciativa.

Guilherme Simões, presidente do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, refere a importância destes eventos para a saúde financeira da associação, assim como a divulgação da terra aos que a visitam nestes momentos.

A organização promete continuar a organizar o passeio equestre, com cada vez mais qualidade.