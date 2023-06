Ecolezíria leva a componente educativa ambiental à Feira Nacional de Agricultura

A Ecolezíria – Empresa Intermunicipal de recolha e tratamento de resíduos urbanos – está representada na Feira Nacional de Agricultura 2023 (FNA 23), entre 3 e 11 de junho, no CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém.

Este ano, o tema central do certame são os “Superalimentos que estão a mudar o Mundo”, com destaque especial para o Ovo e para a importância que este produto representa, não apenas para o setor primário, mas também para a cultura gastronómica e hábitos alimentares dos portugueses.

A empresa intermunicipal vai focar a sua presença no certame na componente educativa ambiental que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos junto da comunidade escolar da região. Será ainda uma oportunidade de partilhar com o público o trabalho levado a cabo no último ano, com medidas adotadas para cumprir as metas da separação e redução dos resíduos, bem como da promoção da compostagem.

Esta é a 8ª vez que a Ecolezíria marca presença naquela que é uma das maiores feiras nacionais que dá palco ao setor primário Nacional. A Feira Nacional da Agricultura 2023 conta com uma programação diversa entre exposições, degustações gastronómicas, espetáculos musicais, demonstrações equestres, colóquios e outras atividades lúdicas.