Mais de 600 idosos participam no Encontro Sénior “Mais Lezíria 2023”

Mais de 600 idosos participaram esta quarta-feira, 7 de junho, no encontro sénior “Mais Lezíria 2023”, que este ano se realizou no Pavilhão Alfredo Bento Calado e restante complexo desportivo, devido às condições atmosféricas.

O evento contou com diversas atividades direcionadas à população sénior, como Aero Mix, Momento Zen e Dança, sendo este o culminar de um ano intenso de atividades promovidas pelos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

Paulo Caetano, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim, faz um balanço positivo da atividade e realça a importância deste tipo de atividades para a população sénior.

O “Mais Lezíria” foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze municípios associados em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.