União de Almeirim perde final do campeonato nacional feminino sub-19 (c/fotos)

A equipa de sub-19 feminino do União Futebol Clube de Almeirim perdeu a possibilidade de se sagrar campeã nacional de sub-19 ao perder por 1-2 frente ao Rio Tinto, esta tarde, no Estádio Municipal de Almeirim.

Com este resultado e a derrota no Norte também por 2-1, a equipa de Almeirim perdeu a possiblidade de concretizar o sonho de se sagrar campeã do escalão.

Vasco Carvalho, presidente do União de Almeirim, destaca que “foi uma festa bonita, com as bancadas cheias e apenas faltou a cereja no topo do bolo”.

Apesar desta contrariedade, a equipa marcará presença na Liga Feminina Sub-19, a primeira divisão do escalão.

O golos das almeirinenses foi apontado por Maria Inês Ferreira.