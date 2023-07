Suspensão de águas nas Fazendas de Almeirim

A freguesia de Fazendas de Almeirim, deverá sofrer uma suspensão no abastecimento de água na próxima segunda-feira, dia 10 de julho, entre as 8h00 e as 12h00, devido a trabalhos no subsistema de abastecimento para ligação ramais a uma nova conduta.

Segundo um comunicado de imprensa da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, a empreitada deverá afetar o fornecimento de água na Rua Maria da Cruz, Rua Felício Caetano, Rua Amândio da Silva Pombas, Rua Francisca Marques da Silva e Rua Luis de Camões.

Haverá ainda constrangimentos no abastecimento das 13h00 às 18h00

na Rua Luis de Camões.