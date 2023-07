Atleta de basquetebol sub-12 representa Almeirim em Paços de Ferreira

No dia 4 de julho, a comitiva da Associação de Basquetebol de Santarém viajou até Paços de Ferreira para a participação na XI Festa Nacional do Minibasquete que vai decorrer até ao próximo dia 9 de Julho no Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira.

Aristides Neves está a representar a Associação 20kms Almeirim – Secção Basquetebol. O atleta esteve no passado sábado, nos treinos da Seleção Distrital de Sub-12 em preparação para a participação desta festa de minibasquete.

O evento conta com cerca de 500 atletas de todas as Associações do País.

Toda a competição pode ser acompanhada através do portal da XI Festa Nacional do Minibasquete!